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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أداء 7 قطاعات بالبورصة الأسبوع الماضي

تراجع أداء 7 قطاعات
تراجع أداء 7 قطاعات

ارتفع أداء 7 قطاعات بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي. ويستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أداء قطاعات البورصة :

قطاع مواد البناء بنسبة 4.1%

قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4%

قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.8%

قطاع البنوك بنسبة 2.4%

قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ 0.8%

قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.984 مليار ورقة منفذة على 397 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.211 مليار ورقة منفذة على 362 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

استحوذت الأسهم على 91.68% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.32%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة.

نمو مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26%؛ ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة.

قطاعات البورصة المصرية خدمات النقل الشحن مؤشر

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