ما وراء بيان القمة الثلاثية المشتركة في كامب ديفيد| تقرير

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعماء كوريا الجنوبية، واليابان، في كامب ديفيد، اليوم الجمعة، على تعميق العلاقات العسكرية والاقتصادية، ووجهوا إدانتهم القوية للسلوك الخطير والعدواني من جانب الصين في بحر الصين الجنوبي.

وعقدت إدارة بايدن، القمة، مع قادة الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في آسيا، رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا؛ في محاولة لإظهار الوحدة، في مواجهة صعود الصين، والتهديدات النووية من كوريا الشمالية، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.

وبحسب بيان القمة المشتركة ، التزمت الدول الثلاث بالتشاور الفوري مع بعضها البعض في أثناء الأزمات وتنسيق الاستجابات للتحديات الإقليمية والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر على المصالح المشتركة.

كما اتفقا على إجراء تدريبات عسكرية ثلاثية سنويًا وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بحلول نهاية عام 2023، ووعدت الدولتان بعقد قمم ثلاثية سنويًا.

لكن اللغة الخاصة بالصين هي التي برزت أقوى مما كان متوقعًا ، والتي من المرجح أن تثير رد فعل من بكين ، التي تعد شريكًا تجاريًا حيويًا لكل من كوريا واليابان.

وقال البيان فيما يتعلق بالسلوك الخطير والعدواني الداعم للمزاعم البحرية غير القانونية التي شهدناها مؤخرًا من قبل جمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي ، ويعارضون بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في مياه المحيطين الهندي والهادئ.

تمثل الالتزامات في قمة بايدن الأولى في كامب ديفيد للقادة الأجانب خطوة مهمة لسيول وطوكيو ، اللتين تتمتعان بتاريخ طويل من الحدة وعدم الثقة المتبادلين.

وسار كل من كيشيدا ويون ، وهما يرتديان سترات بدون أربطة عنق ، جنبًا إلى جنب لمصافحة بايدن قبل التوجه إلى الداخل.

وقال بايدن "بلداننا أقوى وسيكون العالم أكثر أمنا ونحن نقف معا" ، مشيدا بالقادة الزائرين على شجاعتهم السياسية في الاجتماع معا.

ونقل يون عن الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين دي روزفلت قوله إن الحرية لم تُمنح بل شيء يجب النضال من أجله وأضاف أنه يجب أن تتحد على البلدان الثلاثة بحزم حتى لا تتعرض حريتنا للتهديد أو الإضرار'.

وقال كيشيدا إن الاجتماع أظهر أن الدول الثلاث تصنع تاريخًا جديدًا اعتبارًا من اليوم.

وبتشجيع من واشنطن ، تبحر طوكيو وسيول في طريقهما في النزاعات السابقة التي تعود إلى احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وهذه الخلافات هي من بين الأسباب التي تجعل القادة لا يفكرون الآن في اتفاقية دفاع مشترك على غرار ما بين الولايات المتحدة بشكل منفصل مع كل من كوريا الجنوبية واليابان، اللذان ليسا حليفين رسميين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هويتهم أثناء معاينة القمة.

قالت كورت كامبل ، منسق بايدن لشؤون المحيطين الهندي والهادئ: "أن ما رأيناه خلال الشهرين الماضيين هو نوع من الدبلوماسية المذهلة ، قادها قادة شجعان في كل من اليابان وكوريا الجنوبية".

وأضافت كامبل: "لقد خالفوا أحيانًا نصيحة مستشاريهم وموظفيهم واتخذوا خطوات من شأنها الارتقاء بالعلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى مستوى جديد".

الصين تنظر القمة بحذر



وحذرت بكين من أن جهود الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية واليابان يمكن أن 'تزيد التوتر والمواجهة في المنطقة'.

بينما تريد كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تجنب استفزاز بكين ، تعتقد الصين أن واشنطن تحاول عزلها دبلوماسياً وتطويقها عسكرياً.

وردا على سؤال حول الاتهامات التي وجهتها الصين ، قال مستشار الأمن القومي لبايدن ، جيك سوليفان ، للصحفيين إن الهدف ليس بشكل واضح إنشاء حلف شمال الأطلسي من أجل المحيط الهادئ وقال أيضًا إن التحالف الثلاثي لم يتم تحديده كهدف صريح.

وقال سوليفان: لم نحدد نقطة نهاية لتحالف ثلاثي رسمي' ، مضيفًا أن الالتزام بالتشاور كان خطوة مهمة للغاية لأنه يعني أن الدول الثلاث تدرك مصلحتها المشتركة في الحصول على استجابة متماسكة ومنسقة لأي دولة.

واندلعت التوترات في بحر الصين الجنوبي بين الفلبين والصين حليفتهما الولايات المتحدة بسبب سفينة حربية على الأرض تعمل كموقع عسكري فلبيني في الممر المائي الاستراتيجي ، وهو طريق تجاري عالمي رئيسي.

قالت كوريا الشمالية يوم الجمعة إن جيشها سارع بطائرات نفاثة بعد أن اقتحمت طائرة استطلاع أمريكية منطقتها الاقتصادية قبالة ساحلها الشرقي ، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة.

والبيت الأبيض ، الذي يدرك الانتخابات المقبلة ، يريد جعل التقدم بين كوريا الجنوبية واليابان صعبًا لعكس مساره من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الروتيني في التدريبات العسكرية والدفاع الصاروخي والاقتصاد والبحث العلمي والتكنولوجي.

ويواجه بايدن ، الذي يسعى لولاية أخرى مدتها أربع سنوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، خصمًا محتملًا في الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ، الذي أعرب عن شكوكه بشأن ما إذا كانت واشنطن تستفيد من تحالفاتها العسكرية والاقتصادية التقليدية.

وتجري كوريا الجنوبية انتخابات تشريعية العام المقبل ، ويتعين على اليابان إجراء انتخابات قبل أكتوبر 2025 ، وما يراه المحللون تقاربًا لا يزال هشًا بين البلدين لا يزال مثيرًا للجدل بين ناخبي الدولتين.