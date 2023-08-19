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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال المصطافين على الشواطئ العامة بمدينة رأس سدر

شاطئ سدر
شاطئ سدر

 
شهدت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من قبل المصطافين من مختلف المحافظات المصرية، وذلك ضمن رحلات اليوم الواحد، والتي تشتهر بها المدينة لكونها أقرب مدن جنوب سيناء للمحافظات الأخرى، إضافة إلى كونها تتمتع بمساحات كبيرة من الشواطئ العامة، التي تتميز بصفاء مياهها.


وقال علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة استقبلت اليوم مئات المصطافين على الشواطئ العامة، مؤكدًا أنه من المعتاد أن المدينة تشهد إقبال سياحي خلال العطلات الأسبوعية، والإجازات الرسمية لقضاء يوم ترفيهي والاستمتاع بالأجواء الساحرة والهواء النقي التي تتميز بها المدينة.


وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المدينة استقبلت اليوم 60 رحلة سياحية، و تجهيز المدينة لاستقبال المصيفين من خلال توفير الخدمات على الشواطئ المجانية، وعدد كافي من المنقذين، والمتابعة الدورية من رجال الشرطة، إضافة إلى تمركز سيارات الإسعاف على الشواطئ.


وأشار إلى أنه لم يجري رصد أي حالات غرق منذ بداية الموسم السياحي الصيفي لهذا العام، مؤكدًا أنه جرى تجهيز مستشفى رأس سدر لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الإجازات.

اقبال المصطافين رأس سدر الجمعد

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