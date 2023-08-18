بايدن ينفي علاقة الصين بانعقاد القمة الثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لم تكن عن الصين، وإنما كانت عن بناء منطقة إندو-باسيفيك مزدهرة ومسالمة.

وأشار بايدن، إلى أن الصين طرأت في القمة، ولكن القمة "لم تكن عنها".

وبشأن الحرب في أوكرانيا قال بايدن: "إذا كنا وقفنا مكتوفي الأيدي؛ أي رسالة يوجهها هذا إلى تايوان؟".

وعقدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قمة ثلاثية الجمعة، لتعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية في كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأمريكية، إذ تسعى الدول الثلاث لإظهار الوحدة فيما بينها في مواجهة تنامي نفوذ الصين والتهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية.