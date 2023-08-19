مدينة أشباح ونهاية العالم.. هذا ما يحدث في كندا تحت لهيب الحرائق.. شاهد

أصبحت مناطق شمالية غربية لكندا مهجورة تقريبًا بعد فرار جميع سكان مدينة يزيد عددهم قليلاً عن 20000 نسمة، بعدما اندلع حريق هائل في مكان قريب منهم، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إنديان إكسبريس.

وفي الجنوب ، في كولومبيا البريطانية ، طُلب من آلاف الأشخاص مغادرة منازلهم في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء الحرائق التي أشعلت النيران في المنازل.

قال مسؤولون في الأقاليم الشمالية الغربية مساء الجمعة إن حوالي 19 ألف شخص غادروا يلونايف في أقل من 48 ساعة ، مع خروج حوالي 15 ألفًا في قوافل و 3800 غادروا في رحلات طارئة.

وقالت ريبيكا أتي عمدة يلونايف: "لقد وصفت اليوم بأنه سباق ماراثون آخر للهروب من النيران ".

وقالت السلطات إن حوالي 2600 شخص لا يزالون في المدينة - 1000 منهم من العمال الأساسيين ، وقال شين طومسون ، وزير البيئة وتغير المناخ في الإقليم ، إن حرائق الغابات لا تزال حرجة.

قال كيرون تيستارت ، المراقب " لقد أصبحت الآن مدينة أشباح".

قال تيستارت: "الأمر يشبه إلى حد ما الحصول على نصف لتر في نهاية العالم".

ساعدت درجات الحرارة الأقل سخونة والرطوبة المرتفعة رجال الإطفاء على منع حرائق الغابات من التقدم يوم الجمعة ، وأبقوها على بعد 15 كيلومترًا (9 أميال) شمال غرب ضواحي المدينة.

وقال مسئولون إن الحريق، الناجم عن البرق منذ أكثر من شهر، غطى مساحة بحوالي 1670 كيلومترًا مربعًا (644 ميلًا مربعًا) و"لن ينتهي قريبًا".