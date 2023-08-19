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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل طاجن الفريك.

المقادير:

1 كوب الفريك الجاف
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 بصلة صغيرة، مقطعة الى مكعبات
1 ملعقة طعام زبدة
250 جرام مشروم طازج، مقطع
زيت الزيتون
½ ملعقة صغيرة ملح
2 فص ثوم، مهروس
ماء دافىء لصقل الطاسة
¼ كوب لوز مقشر
½ كوب المشمش المجفف المقطع
الملح والفلفل

الطريقة:

انقعى الفريك فى وعاء من الماء واضيفى للماء خل التفاح واتركيه لمدة 8-12 ساعة. صفى الفريك واشطفيه.
اخلطى الفريك مع كوب من الماء فى حلة، واغليه، ثم غطيه واتركيه على نار هادئة حتى يطهى الفريك على البخار ويتشرب كل كمية الماء.
حمرى البصلة فى الزبدة فى طاسة على النار حتى تتلون قليلا.
اضيفى المشروم الى البصل و وضعى رشة من زيت الزيتون والملح.
اتركى المشروم حتى يخرج عصائره.
اضيفى الثوم لخليط البصل والمشروم. اطهيهم حتى تتبخر السوائل ويبدا المشروم فى التحمير. اصقلى الطاسة بقليل من الماء الدافىء حتى تتجمع كل الترسبات فيها لتشكل الطعم النهائى.
اضيفى الفريك الى المشروم والبصل والثوم. قلبيه حتى يختلط جيدا. اضيفى اللوز المقشر وقلبيه فى المزيج. واخيرا اضيفى المشمش الجاف وقلبيه واتركى الطاجن ليطهو لمدة 5 دقائق اخرى.
تبليه بالملح والفلفل حسب الذوق.

 

البصل والثوم طريقة عمل طاجن طريقة عمل طاجن الفريك طاجن الفريك

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