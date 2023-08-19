برلماني: الرئيس طمأن المصريين على بلدهم.. والحد من الإنفاق وزيادة الإنتاج ضروري

خلال تفقده للأكاديمية العسكرية

أشاد النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية التي ادلى بها اليوم خلال زيارته الأكاديمية العسكرية المصرية واصفا إياها بالمهمة لأنها تهم المواطن المصري والشارع المصري بشكل كبير جدًا.

وتابع هلال خلال تصريحاته لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المواطنين على بلدهم فيما يتعلق

بالأزمة الاقتصادية والتي لم نكن سبب فيها بل جاءت نتيجة عوامل خارجية.



واردف عضو اللجنة التشريعية أن العالم لم يكد يتعافى من أزمة جائحة كورونا ليقع في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها دور رئيسي في سوء الأوضاع الاقتصادية على العالم أجمع وليس مصر فقط بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم والذي بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ونوه عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية العمل وطمأنته للمواطنين على حالنا بقوله: “ أطمئنكم على حالنا وأننا لن نتوقف أبدا عن العمل ، ونحن في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر ، وبالنسبة للأزمة التي تسبب قلقا للجميع أقول انه مرت بنا أزمات كثيرة وبالجهد والمثابرة عبرناها و الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها لم نكن سببا فيها'.



وأكمل هلال أن المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصرى في المرحلة الحالية يتطلب من الحكومة وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصرى لحل كل المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبى، مؤكدا أهمية الحد من الانفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.



واكد النائب هشام هلال على أهمية تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع السياحة المصرية لمضاعفة الإيرادات السياحية من العملة الصعبة.