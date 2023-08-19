النخبة المغربية تتنفس الصعداء بعد عودة الملك محمد السادس وغياب آل أزعيتر

عندما عاد ملك المغرب محمد السادس إلى جدوله المزدحم بالظهور العام في الربيع، تنفس الكثيرون في الديوان الملكي الصعداء.

غيابات الملك المطولة في الخارج خلال العام الماضي، وصداقته مع مقاتل فنون قتالية لامع وشقيقيه، كانت اخبار تزعج كبار رجال البلاط، القلقين بشأن صورة النظام الملكي في بلد يظهر الحاكم كأساس للاستقرار.

قال عمر بروكسي، محلل ومحلل سياسي مغربي، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، "منذ عودة الملك رأيناه بشكل شبه يومي على شاشات التلفزيون". "لقد كان يفتتح هذا ويطلق ذلك ويمارس سلطته".

وجود الملك مهم في المغرب: بموجب دستوره يمارس الملك سلطة شبه مطلقة وهو صانع القرار النهائي في الشؤون الاقتصادية والسياسية. قال بروكسي: "هذا ليس ملك إسكندنافي". "هو من يرأس مجلس الوزراء".

يقول مراقبون مغاربة إن العاهل المغربي أمضى فترات طويلة - وأحيانًا أشهر متتالية - في فرنسا والجابون في عام 2022 وفي وقت سابق من هذا العام. وجاء غيابه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد سلسلة من التحديات، بما في ذلك التضخم المرتفع والجفاف والنمو الهزيل.

لكن ما أثار قلق المغرب بشكل خاص هو ارتباطه بأبو بكر زعيتر وإخوانه، الذين أصبحوا زوارًا متكررين للقصر الملكي ورافقوا الملك في الخارج كمدربين شخصيين.

قال شخص مقرب من البلاط، إن الأخوين، كانوا في كل مكان وتصرفوا وكأنهم يمتلكون المكان. لقد اعتادوا التحدث بوقاحة شديدة إلى الجميع. كانوا متعجرفين للغاية وحتى أنهم اعتادوا على محاولة التحكم في الوصول إلى الملك، وذلك وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز.

تعد مملكة شمال إفريقيا واحدة من أكثر المملكة العربية استقرارًا في العالم العربي ولكنها تتميز بتفاوت اقتصادي واجتماعي واسع. خلال 24 عامًا على العرش، تم ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية مثل الإسكان الميسور التكلفة ومد الكهرباء إلى القرى. كما أنشأت الدولة أيضًا صناعات تصديرية ناجحة، بما في ذلك السيارات والمنسوجات. لكن التحسينات في الصحة والتعليم والإصلاح القضائي تخلفت عن الركب.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عانى المغرب أيضًا من ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ 7.1 في المائة في يونيو، في حين أضر الجفاف المتكرر بشكل متزايد بالإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.9 في المائة في العام السابق، وفقًا لبنك التنمية الأفريقي.

وُلد الأخوان زعيتر لمهاجر مغربي في ألمانيا ونشأ في ضواحي كولونيا، حيث حصل أبو بكر على سجل إجرامي. تم سجنه عن عمر يناهز 17 عامًا بعد محاكمته بتهمة مهاجمة رجل أعمال وإغراقه بالبنزين وأخذ سيارته الفيراري.

تسبب تقرير في مجلة الإيكونوميست في أبريل بالتفصيل عن صداقة الحاكم مع آل أزعيتر في حدوث "زلزال بين النخبة" في المغرب، بحسب مراقب في البلاد. لكن في حين انتقدت وسائل الإعلام المحلية القصة على أنها سطحية وشعبوية، إلا أنها أشارت إلى أن الصحافة المغربية قد نشرت بالفعل قصصًا عن عائلة آل أزعيتر.

وصفت صحيفة هيسبريس، وهي صحيفة رقمية، عائلة آل أزعيتر بأنهم "قنابل زمنية" جاهزة "للانفجار في وجه المغاربة" وتساءلت: "ما هو دور آل أزعيتر في الساحة السياسية والاجتماعية في المغرب؟ إلى أي نفق مسدود يجرون المغرب؟ "

ويقول محللون إن التغطية الانتقادية الشديدة تعكس الانزعاج داخل النخب الحاكمة بشأن ارتباط الملك بآل أزعيتر.

قال هيثم أميرة فرنانديز، كبير المحللين في معهد في مدريد: "حقيقة أن هذه المقالات قد نُشرت في المغرب تعني أن النخب القوية غير راضية عن الوضع". سيكونون قلقين بشأن التأثير على استقرار البلاد وكذلك بشأن موقفهم فيما يتعلق بالحاكم ".

لم يستجب الأخوان أزعيتر لطلباتالتعليق. وقال المحلل الأوروبي إن عودة الملك وزيادة ظهوره ربما تعكس "الضغط الداخلي، لا سيما من داخل القصر". الآن عاد، ويبدو أن أشقاء أزيتر يتخفون عن الأنظار. لكن المراقب المغربي قال: "من الصعب معرفة ما إذا كانوا خارج المشهد تمامًا".