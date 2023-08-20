رغم سفرها.. غياب بسنت حميدة عن بطولة العالم لألعاب القوى للمرة الثانية

كشف الاتحاد المصري لألعاب القوى عن عدم مشاركة اللاعبة بسنت حميدة فى بطولة العالم لألعاب القوى للكبار المقامة حاليا بمدينة بودابست بالمجر.



وأضاف الاتحاد في بيانه أن بسنت حميدة لن تشارك فى سباق 200 متر عدو ببطولة العالم، لتعرضها للإصابة بالعضلة الضامة بعد وصولها إلى المجر مع بعثة المنتخب المشاركة بالبطولة.

وأكمل: تم التواصل مع اللجنة الطبية للبطولة للكشف عليها وتم نقلها الى المستشفى الرسمى التابع للبطولة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتي اتضح منها وجود تمزق بالعضلة الضامة من الدرجة الثانية وبعد التشاور بين المسئولين عن بعثة المنتخب المشاركة ببطولة العالم والأطباء باللجنة الطبية بالبطولة وكذلك تم التواصل مع رئيس اللجنة الطبية للاتحاد دكتور مجدى الصباغ بمصر لاتخاذ القرار بمشاركة اللاعبة بالبطولة من عدمه.



وأوضح: تم اتخاذ قرار عدم مشاركتها بسبب الإصابة وحرصا عليها من تفاقم الإصابة.



ويعد غياب بسنت حميدة هو الثاني توالياً عن بطولة العالم لألعاب القوى بعد نسخة أوريغون 2022

