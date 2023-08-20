روسيا تسقط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مواقع بموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط مسيّرة أوكرانية حاولت استهداف مواقع في العاصمة موسكو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طريق طائرة مسيرة أوكرانية في اتجاه موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وتحطمت.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه لم تقع أية إصابات جراء هذا الاعتراض.

وشنت أوكرانيا سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية خاصة موسكو خلال الفترة الماضية لكن الدفاع الروسية اعترضتها.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إنه جرت ليلة الأحد، محاولة هجوم بطائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، لكن قوات الدفاع الجوي أحبطتها.