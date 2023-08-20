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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يبحث عن أول انتصار في الدوري الإسباني أمام قادش

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يستضيف فريق برشلونة نظيره قادش، اليوم الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق برشلونة، بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، تحقيق أول انتصار في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم بعد التعادل المخيب مع خيتافي بدون أهداف في الجولة الافتتاحية.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم بانتقال نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى ياريس سان جيرمان عن طريق كسر الشرط الجزائي في عقده.

كما يبحث برشلونة تدعيم الجبهة اليمنى بالتعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.

ويأمل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، في تجنب خسارة أي نقاط في الفترة المقبلة لمنافسة غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حقق الفوز في أول مباراتين.

على الجانب الآخر، يدخل قادش مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على الأفيس بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية.

برشلونة قادش الدوري الإسباني تشافي خيتافي

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