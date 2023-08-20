بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

نشر الفنان حمدي المرغني، صورًا جديدة له رفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة حمدي المرغني، خلال الصور مرتديه توب أنيق باللون الموف ذا تصميم مميز ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حمدي المرغني، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت زوجة حمدي المرغني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة حمدي المرغني