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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

نيفين الكيلانى: 45 حفلًا فنيًا لنجوم الطرب في مهرجان القلعة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الثامنة من مساء الجمعة 25 أغسطس الجاري، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدُولي للموسيقى والغناء، والذي يستمر حتى الخميس 7 سبتمبر 2023، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والإنشاد.
 
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، يمثل أحد خطوات الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، بوصول المنتج الثقافي إلى كافة فئات المجتمع، إلى جانب تقديم الفنون الجادة التى تُساهم في الحفاظ على الهوية"، وأكدت أن المهرجان يضم نخبة مختارة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الفرق الموسيقية والغنائية، حيث يشهد المهرجان إقامة 45 حفلًا فنيًا.

وشددت وزيرة الثقافة، على أن الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تستهدفان توفير سُبل الدعم اللازمة لخروج المهرجان بالشكل الذي يليق بتاريخه وعشاقه ومحبيه.
 
من جانبه أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، ستمثل نقلة نوعية في تاريخ المهرجان، وذلك بعد تطويره بدعم كبير من معالي وزيرة الثقافة، الدكتورة نيڤين الكيلاني، ليتسع لأشكال وألوان موسيقية متعددة، تهدف إلى انعكاس رحابة الموسيقى، وتلاقيها مع كافة الأذواق والثقافات والشرائح العمرية المختلفة.

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية : "يهدف مهرجان القلعة لتقديم حالة فنية وموسيقية متنوعة، تقدم كافة الإنتاجات الموسيقية والاتجاهات الغنائية مثل: الموسيقى المستقلة، والموسيقى الروحية، متمثلة في الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية، بالإضافة إلى "موسيقى الچاز العالمية" بتجاربها المختلفة، وحفلات الموسيقى الكلاسيكية، وموسيقى البوب المصرية الحديثة، متمثلة في عدد من نجوم حقبة التسعينيات، بجانب الموسيقى الشعبية المصرية، كذلك لن نغفل التجارب الموسيقية التي تُمثل مشاريع فنية ذات خصوصية تجريبية بجانب الموسيقى الشرقية المصرية بنجومها الكبار .

يفتتح برنامج فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31، بتكريم عدد من الشخصيات لها إسهامات إيجابية بمجال العمل، يليه حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة فايا يونان.

وتضم الفعاليات التي تقام على مدار 14 يومًا حفلات: "نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية،  بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن،   بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز،  كورال مركز تنمية المواهب".

ويختتم المهرجان فعالياته بحفل الموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة،  بقيادة المايسترو ناير ناجي.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مهرجان قلعة صلاح الدين الد ولي للموسيقى والغناء نجوم الغناء والإنشاد

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