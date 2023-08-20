إعلان نتائج برنامج حماية طلاب المدارس من المخدرات بحضور الفنان سامح حسين

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر ، لإعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات.

وينعقد مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر الآن بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وعدد من قيادات ومسئولي وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه كان قد تم تنفيذ البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، كمرحلة أولى فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الماضى 2022 / 2023 .

وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي بكلمة ألقاها الفنان سامح حسين تحدث خلالها عن التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتقديم اعمال فنية للتأثير على الطلاب والتشديد على خطورة الإدمان والمخدرات .

وأشار الفنان سامح حسين ، إلى تقديم مسرحية توعوية لتوعية الشباب بخطورة الإدمان والمخدرات ، وتم تقديم المسرحية لحوالي 14 ألف طالب وطالبة ، مؤكداً انه تم عمل تقييم لردود أفعال الطلاب على هذه المسرحية

وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم نشر فيلم تسجيلي عن برنامج حماية طلاب المدارس من المخدرات الذي تم تنفيذه في مختلف المحافظات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وقد أكد الفيلم التسجيلي الذي تمت إذاعته خلال فعاليات المؤتمر الصحفي ، أنه تم تنفيذ البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، كمرحلة أولى فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الماضي 2022 / 2023، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقال الفيلم التسجيلي أنه في ديسمبر 2022 أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامج للتوعية بمخاطر المخدرات بين طلاب مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية ، وكانت أولى الخطوات تتمثل في تنفيذ سلسلة من المعسكرات التدريبية لإعداد وتدريب الكوادر التطوعية من متطوعين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المشاركين في تنفيذ البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات في 6 آلاف مدرسة كمرحلة أولى

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي خلال كلمته في المؤتمر : أن اليوم هو تتويج لنتائج اكبر وقائي على مستوى المدارس للتوعية لمخاطر المخدرات

وعبر الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ، عن سعادته من أنه أصبح يتم تناول مشكلة المخدرات بدون خجل بشفافية ومكاشفة ، ويتم عرض النتائج بشفافية وحوكمة على أعلى مستوى .

و وجه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة هذا البرنامج بكل تفاصيله مشددا على أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أيضا اهتم بقضية المخدرات وحرص على التعاون من أجل مواجهة هذه القضية يدا بيد مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.