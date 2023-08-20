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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستجابة لشكاوى المواطنين.. محافظة الجيزة تزيل سور مخالف بالهرم |شاهد

إزالة سور مخالف
إزالة سور مخالف

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بإتخاذ مايلزم نحو إزالة أسباب شكوى سكان شارع محمود عبدالجواد منسى البطران لتضررهم من بناء سور مخالف.

وتبين أن السور تسبب فى فصل الشارع محل الشكوى عن شارع على بن طالب والمتفرع من شارع مسجد التوحيد بنزلة البطران بحى الهرم وادي لعدم قدرة الأهالي على توصيل المرافق وإعاقة الحركة المرورية. 

وعلى الفور تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة تم توجيه حملة وتنفيذ أعمال الإزالة للسور وفتح الشارع أمام حركة المواطنين و اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف اللواء أحمد راشد بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي لضمان عدم تكرار المخالفة.

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