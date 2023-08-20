يموت الكلام.. سهير جودة تعلق على استقالة مجلس إدارة الزمالك

علقت الإعلامية سهير جودة، على خبر إستقالة مجلس إدارة الزمالك، قائلة: "ماذا يعني؟" و هل سيبدأ الزمالك مرحلة جديدة يتجاوز فيها أخطائه و المخاطر والمتاعب الذي كان بها ووضع أيضا جمهوره بها؟.

وأضافت سهير جودة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، "الرؤية ضبابية.. و ماذا بعد هذه الإستقالة و من سيدير؟"، مؤكدة أن موقف الزمالك لا يصفه إلا علامات الإستفهام و التعجب و يموت الكلام في هذه الحالة.

وأكملت، "نتمنى أن نجد إجابة صحيحة تصلح ما تم إفساده في السنوات الأخيرة و خاصة السنة السابقة، كل المؤشرات كانت في غير صالح الزمالك و كذلك الأداء المترجم في الملعب".

لا يوجد بطل بدون منافس

واستطردت، "إنشاء الله المرحلة القادمة تجيب على السؤال و تكون الإجابة مُرضية للكرة المصرية و ليس فقط جمهور الزمالك"، موضحة أن وجود نادي الزمالك هام جدا بالكرة المصرية فلا يوجد بطل بدون منافس.