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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يموت الكلام.. سهير جودة تعلق على استقالة مجلس إدارة الزمالك

سهير جودة
سهير جودة

علقت الإعلامية سهير جودة، على خبر إستقالة مجلس إدارة الزمالك، قائلة: "ماذا يعني؟" و هل سيبدأ الزمالك مرحلة جديدة يتجاوز فيها أخطائه و المخاطر والمتاعب الذي كان بها ووضع أيضا جمهوره بها؟.

وأضافت سهير جودة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، "الرؤية ضبابية.. و ماذا بعد هذه الإستقالة و من سيدير؟"، مؤكدة أن موقف الزمالك لا يصفه إلا علامات الإستفهام و التعجب و يموت الكلام في هذه الحالة.

وأكملت، "نتمنى أن نجد إجابة صحيحة تصلح ما تم إفساده في السنوات الأخيرة و خاصة السنة السابقة، كل المؤشرات كانت في غير صالح الزمالك و كذلك الأداء المترجم في الملعب".

لا يوجد بطل بدون منافس

واستطردت، "إنشاء الله المرحلة القادمة تجيب على السؤال و تكون الإجابة مُرضية للكرة المصرية و ليس فقط جمهور الزمالك"، موضحة أن وجود نادي الزمالك هام جدا بالكرة المصرية فلا يوجد بطل بدون منافس.  

 

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