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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الصين تتحدى أمريكا وإسرائيل وتعلن دعمها لتطوير الملف النووي الإيراني

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن بكين على استعداد لتعزيز التنسيق مع جميع الأطراف، من أجل تعزيز تطوير الملف النووي الإيراني، بما يساعد في الحفاظ علي السلم والاستقرار الإقليميين.

وقال وانج يي، خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه لا يمكن حل القضية النووية الإيرانية بشكل جذري إلا من خلال استعادة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران تقدر للغاية تطور العلاقات الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وأكد سعي بلاده في الحفاظ علي التواصل رفيع المستوي مع بكين.

وأعرب عبد اللهيان عن شكره للصين؛ لما بذلته من جهود لإعادة العلاقات الطبيعة بين إيران والسعودية. 

ومن ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الصيني، إلى رغبة بلاده في تعزيز التواصل المشترك مع إيران بشأن القضايا الجوهرية لكلا البلدين.

وشدد وانج، على ضرورة مكافحة كل أشكال التدخل الخارجي، والدفاع عن السيادة والأمن والمصالح التنموية للصين وإيران.

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