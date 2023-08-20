الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية : قادرون على استيعاب 120 ألف طالب هذا العام

قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية، إن الجامعات الحكومية ليس لديها القدرة على استيعاب كل الطلاب، كما أنها أصبحت للطلاب المتفوقين الذين يحصلون على درجات مرتفعة، يشغلون الأماكن الموجودة في الكليات".

وأضاف "محمد حلمي الغر" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، عدد الجامعات الحكومية لا يستوعب عدد الخريجين من الثانوية العامة الذين وصلوا إلى 600 ألف ناجح هذا العام، ولذلك يجب أن نجد أماكن أخرى، قادرة على استيعاب هذا العدد.

وأكمل: لدينا أمل كبير أن تستوعب 20% من عدد الناجحين هذا العام، أي 120 ألف طالب، منوها بأن الجامعات الأهلية عبارة عن تطوير للجامعات الحكومية".