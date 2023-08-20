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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق القوافل الدعوية للأزهر الشريف بمحافظة الإسماعيلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، اليوم الأحد، القافلة الدعوية التابعة للأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة الإسماعيلية؛ وذلك في إطار خطة الأزهر الشريف لنبذ العنف والدعوة لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن من خلال عقد المحاضرات التوعوية الكبرى والحديث حول المبادرات التي يطلقها الأزهر الشريف، وذلك في المساجد والمدارس والمعاهد وفي مراكز الشباب وعلى المقاهي، على مستوى مراكز المحافظة.

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ومن الجدير ذكره، أن هذه القوافل الدعوية تأتي تحت إشراف الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 

كما وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القافلة الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات، ومبلغًا تحيات شعب الإسماعيلية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

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