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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية .. وفد «حياة كريمة» يبحث مع الغرفة التجارية سبل تعظيم الخدمات للمواطنين

خلال اللقاء
خلال اللقاء

إستقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، رافقه جلال الطاهر نائب أول، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز « أديداس» أمين الصندوق وصابر همام عضو مجلس الإدارة، وفد من مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

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ضم وفد « حياة كريمة»، كلا من العميد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، محمد جمال منسق محافظة الإسماعيلية، محمد فراج منسق مركز الإسماعيلية، محمد مصباح المسئول الإعلامي.

خلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المشترك في سبيل خدمة المواطن الإسمعلاوي.

من جانبه أكد أكرم الشافعي، أن الدولة المصرية تستهدف الإرتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، من صحة وتعليم وسياحة وزراعة وري وصناعة وغيرها من مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي.

فيما أشار سعيد شعيب، سكرتير الغرفة التجارية، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة بكل سرعة وقوة دون أي تهاون، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة ساهمت وتساهم في سد الفجوة التنموية بين القرى والإستثمار في العنصر البشري.

تابع وائل أديداس، أمين الصندوق، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت منذ الإعلان عنها في تحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وهو ما يدل على أن جميع فئات المجتمع تسعي لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الهدف التنموي والاقتصادي منها.

فيما أكد وفد حياة كريمة علي حرصهم علي تحقيق إنجازات ملموسة في الشارع الاسماعيلي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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