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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 منافذ لبيع المانجو بأسعار الجملة على هامش مهرجان الإسماعيلية

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية مساء اليوم، بازارًا لعرض كافة أنواع المانجو الإسماعيلاوي، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو ٢٠٢٣ والذي يقام بنادي الجولف.

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وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، السكرتير العام للمحافظة، السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية وعدد من سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزبكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان) والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من البلوجرز.

وتقوم فكرة البازار على عرض كافة أنواع المانجو من مزارع الإسماعيلية، والتي تُعد من أجود الأنواع؛ نظرًا لطبيعة التربة المتميزة للإسماعيلية، كما تم عرض المصنعات التي تقوم على زراعات المانجو من المثلجات والعصائر وبعض أنواع الحلويات؛ وذلك للترويج لمحصول المانجو الإسماعيلاوي وفتح آفاق استثمارية جديدة علاوة على الترويج للمحافظة سياحيًا.

كما أُقيم معرضًا لبيع كافة أنواع المانجو بأسعار الجملة بالحديقة الخارجية بنادي الجولف، بالإضافة إلى مسرح ترفيهي لعرض بعض الفقرات الفنية المختلفة، ومسرحًا للعرائس. 

وعلى هامش المهرجان، يقام ٣ منافذ لبيع كافة أنواع المانجو منطقة الغابة، نادي الفيروز، الطريق الدائري تقاطع شارع فؤاد عزيز غالي بأسعار الجملة.

وتستمر فعاليات مهرجان المانجو حتى يوم السبت ١٩ أغسطس الجاري، بالإضافة إلى استمرار توافر المانجو بالمنافذ الثلاثة المُعلن عنهم خلال موسم المانجو وبأسعار مخفضة.

شريف فهمى محافظ الإسماعيلية المانجو المانجو الإسماعيلاوي

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