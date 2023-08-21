نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لساعة عمرو دياب وفئران في الأكل.. منشور يثير السوشيال ميديا وأول صورة لفتاة المترو بعد العملية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورا جديدا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن طفلة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء وهي تغادر المستشفى

كما ظهر شعبان في بث مباشر بعنوان كانت أشبه بالمعجزة.. أول ظهور لحبيبة صغيــرة المترو بعد نجاج عملية القــلب المفتوح.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مثيرا للجدل حول تجارب بعض الأشخاص العاملين في مطاعم الأكل الجاهز، وكشف عن العديد من الكوارث التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

رقم خرافي..سعر ساعة عمرو دياب في لبنان يثير ضجة على السوشيال ميديا

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائه حفلا غنائيا في لبنان.