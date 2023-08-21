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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لساعة عمرو دياب وفئران في الأكل.. منشور يثير السوشيال ميديا وأول صورة لفتاة المترو بعد العملية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

شكلها اتغير بعد العملية.. فتاة المترو تغادر مستشفي جمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب  سابقا منشورا جديدا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن طفلة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء وهي تغادر المستشفى

 

كما ظهر شعبان في بث مباشر بعنوان كانت أشبه بالمعجزة.. أول ظهور لحبيبة صغيــرة المترو بعد نجاج عملية القــلب المفتوح. 

 

 

فئران في الماكينة.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا عن مطاعم الأكل الجاهز

 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مثيرا للجدل حول تجارب بعض الأشخاص العاملين في مطاعم الأكل الجاهز، وكشف عن العديد من الكوارث التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

 

 

رقم خرافي..سعر ساعة عمرو دياب في لبنان يثير ضجة على السوشيال ميديا 

 

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائه حفلا غنائيا في لبنان.

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