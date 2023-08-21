قصة حب في مواجهة السرطان.. حكاية إسلام وسالي من دار الأيتام

دائماً ما يكون الحب هو السبب في الرغبة للحياة، كما أنهُ يساعدنا في التعافي من كافة الأمراض النفسية والجسدية؛ سواء حب الأهل والأقارب أو الأصدقاء أو المتزوجين.

انتشرت الفترة السابقة أخبار القتل بدافع الحب، لكن في ظل كل هذه المساوئ التي ألقيت علي الحب وجدنا قصة حب كالرويات يعيش أصحابها بيننا ويتمتعون بحياتهم سوياً، هما إسلام وسالي التي انتشرت قصتهم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة.

وقال إسلام في تصريحات خاصة لـ موقع “صدى البلد” إنه تعرف على سارة منذ عدة سنوات داخل دار أيتام أثناء مباشرة عمله مع الأطفال، كنا أنه في ذلك الوقت كان مصابا بمرض السرطان في الرئة.

وأكمل إسلام أنه أحب سارة منذ اللحظة الأولى وصارا أصدقاء حتي تعافي من مرضه وتقدم لخطبتها ثم زواجها.

وأضاف أن سالي كانت السبب الأول في شفائه وحبه الحياة مرة أخرى بعدما أصيب بهذا المرض اللعين الذي يقضي علي حياة أي شخص.

وأشارت زوجته سالي إلى أنها تحب زوجها منذ أن أصبحا أصدقاء وتعاهدا علي السير معاً في هذه الحياة.

ونوهت الزوجة إلى أن الله لم يرزقهما بالأطفال حتى الآن ولكن زوجها يقوم بكل الأدوار في حياتها فهو يعد طفلها الأول.