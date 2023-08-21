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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة فيتوريا .. تعرف على مدة غياب تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية تركية مدة غياب محمود حسن تريزيجيه بعد إصابته مع فريقه طرابزون خلال مشاركته بالدوري التركي.

وأكدت شبكة "Haber TS" التركية أن فترة غياب تريزيجيه ستتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين .

وأصبح محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف طرابزون التركي خارج حسابات الفراعنة خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل.

وتعرض محمود تريزيجيه إلى إصابة قوية في الضلع خلال مشاركته مع فريقه أمس بالدوري التركي وبات اللاعب خارج حسابات المنتخب رغم استدعاءه بالقائمة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:
محمد صلاح 
محمود تريزيجيه
عمر مرموش
مصطفى محمد 
حمدي فتحي 
طارق حامد 
محمد شريف 
أحمد حمدي 
سام مرسي

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر

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