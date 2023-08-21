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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس الموسم الحالي.. تعرف على موعد انضمام يحيى خالد لباريس سان جيرمان

يحيى خالد
يحيى خالد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع يحيى خالد لاعب المنتخب المصري لكرة اليد ونجم نادي فيزبرم المجري لمدة 3 سنوات.

وقال النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي أنه تعاقد مع يحيى خالد صاحب الـ25 عاما لمدة 3 سنوات بداية من يوليو عام 2024 بعد نهاية عقده مع فيزبرم المجري ويستمر حتى صيف 2027.

ويعتبر يحيى خالد الذي بدأ مسيرته في كرة اليد بنادي الجزيرة قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ويتألق رفقة الفارس الأبيض ومنتخب مصر لينتقل بعدها لصفوف فيزبرم المجري في صيف عام 2019 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل نهائي في 2021، حيث حقق رحلة احتراف مميزة في النادي المجري محققا 7 ألقاب وأصبح واحد من أهم اللاعبين في الفريق والمجر ودوري أبطال أوروبا.

واستطاع الظهير الأيمن للفراعنة أن يقودهم لتحقيق كأس الأمم الأفريقية عامي 2020 بتونس و2022 بالقاهرة مع منتخب مصر كما حصد المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020، إضافة إلى الحصول على التواجد في الثمانية الكبار ببطولات العالم لـ3 نسخ متتالية أعوام 2019 بالدنمارك وألمانيا ثم 2021 بمصر وأخيرًا 2023 بالسويد وبولندا.

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