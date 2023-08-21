أخبار الفن.. هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : خايف من التنمر.. لقاء سويدان: مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين مساندة من القوة الناعمة للانجازات المصرية

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تحدث الفنان هاني عادل عن كواليس مشاركته في فيلم "Hidden Strike" النجمين جاكى شان وجون سينا والذى يعرض على منصة Netflix .

وقال هانى عادل فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" ترشيحى للفيلم كان عن طريق مدير اعمالى ،شركة الإنتاج تواصلوا معاه وبعت لهم مجموعة من أعمالى ".

وأضاف هانى عادل :" مكنتش عايزة أسافر، وكنت خايف أمثل بالانجليزى بسبب التنمر وصديق ليا لايف كوتش هو اللي شجعني اني أنزل اروح السفارة".

أكدت الفنانة لقاء سويدان، أنها سعيدة بإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ، في مدينة العلمين الجديدة .

وقالت لقاء سويدان ، في تصريحات مصورة لموقع صدي البلد : فخورة بما وصلت اليه مدينة العلمين الجديدة ، واشكر القائمين عليها وكل من ساهم في انجازها بهذ الشكل .

وتابعت لقاء سويدان قائلة : أتمنى أن تكون هذه الدورة من مهرجان العلمين إستثنائية ، مثل المدينة التي سوف تشهد فاعليات الدورة الثانية من المهرجان .

كشف الاعلامي محمود سعد عن تواصله مع الفنان القدير عادل إمام خلال الشهر الماضي ، تليفونيا ، في فيديو نشره عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب .

وقال محمود سعد : الفنانة مادلين طبر لا تعلم طبيعة والعلاقه بين عادل إمام وأسرته ، وتحدثت عنهما في احدي اللقاءات المصورة .

وأضاف محمود سعد : مين اللي يقدر يمنع عادل إمام من الخروج ؟ ، فقد حدث بيني وبين عادل إمام مكالمة هاتفيه من شهر ، ومن المقرر أن أقوم بزيارته قريبا .