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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

صدى البلد

تحدث الفنان هاني عادل عن كواليس مشاركته في فيلم "Hidden Strike" النجمين جاكى شان وجون سينا والذى يعرض على منصة Netflix .

وقال هانى عادل فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" ترشيحى للفيلم كان عن طريق مدير اعمالى ،شركة الإنتاج تواصلوا معاه وبعت لهم مجموعة من أعمالى ".

وأضاف هانى عادل :" مكنتش عايزة أسافر، وكنت خايف أمثل بالانجليزى بسبب التنمر وصديق ليا لايف كوتش هو اللي شجعني اني أنزل اروح السفارة".

يذكر ان يشارك الفنان هاني عادل في أول فيلم أجنبي له بعنوان "Hidden Strike"، بالتعاون مع جاكي شان وجون سينا والمقرر عرضه قريبا على منصة نتفليكس.

ويعد فيلم Hidden Strike أول فيلم يجمع بين  جاكي شان وجون سينا في عمل فني، ويدور في إطار من الأكشن والكوميديا ومن المقرر عرضه عالميًا اليوم على منصة نتفليكس، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيلو أسبيك وتيم مان وراشيل هولواي ومايكل كولتس.

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، خرجت أولى أغانيه للنور بعنوان "ع الوعد"، وتعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.

Hidden Strike Netflix فيلم Hidden Strike فرقة وسط البلد مسلسل البحث عن علا الفنان هانى عادل

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