هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

كشف الفنان هانى عادل عن تفاصيل مشروعه الغنائي المستقل الذي يحمل أسم "الرجل الرمادى"، وسبب تسميته بهذا الاسم.

وقال هانى عادل لعدسة صدى البلد :" فكرة مشروع الرجل الرمادى بدأت من الأغانى المستقلة اللى بقدمها سواء فى الأفلام أو لوحدى ،الجمهور بيحب يسمعها فى الحفلات".

وأضاف هانى عادل :" واحترامًا لكيان وسط البلد قررت اعمل مشروع "الرجل الرمادى".

وعن سبب تسميته بهذا الاسم أوضح هانى عادل فى تصريحاته لعدسة صدى البلد:"استوحيت اسمه من لون شعري، واللون الرمادي هو أكثر الألوان تميزا".

يذكر ان يشارك الفنان هاني عادل في أول فيلم أجنبي له بعنوان "Hidden Strike"، بالتعاون مع جاكي شان وجون سينا والمقرر عرضه قريبا على منصة نتفليكس.

ويعد فيلم Hidden Strike أول فيلم يجمع بين جاكي شان وجون سينا في عمل فني، ويدور في إطار من الأكشن والكوميديا ومن المقرر عرضه عالميًا اليوم على منصة نتفليكس، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيلو أسبيك وتيم مان وراشيل هولواي ومايكل كولتس.

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، خرجت أولى أغانيه للنور بعنوان "ع الوعد"، وتعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.