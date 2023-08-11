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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرجل الرمادي .. تفاصيل حفل هاني عادل في مهرجان الصيف بالإسكندرية

هاني عادل
هاني عادل

يستعد الفنان هاني عادل لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في الإسكندرية بعد غياب طويل عن عروس البحر، وذلك في تمام الثامنة مساء غد السبت.


ويضع هاني عادل لمسته الخاصة في مستهل فعاليات النخسة العشرين من مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية عبر حفل غنائي لمشروعه الموسيقي المنفرد "الرجل الرمادي" الذي يقدم خلاله توليفة من أشهر أغانيه الخاصة المختلفة عن أغانيه مع فرقة وسط البلد.


وعبر هاني عادل عن حماسه الكبير لهذه الحفلة قائلًا: "الرجل الرمادي هو أنا، واستوحيت اسمه من لون شعري، واللون الرمادي هو أكثر الألوان تميزًا حيث يتكون من مزيج مبهج من الألوان، وهذا المشروع يعطيني الحرية في غناء أغنياتي الخاصة بموسيقاي، بعيدًا عن أغنياتي مع فرقة وسط البلد".


كما كشف عادل عن تحضيره أكثر من عشر أغنيات مختلفة يطل بها على جمهوره السكندري، من بينها أغنية "قلبي يحدثني" وأغنية "باب السما"، مع عدة مفاجآت موسيقية يقدمها بشكل غنائي مختلف.

وتأتي هذه الإطلالة المنتظرة لهاني عادل في الإسكندرية وسط حالة انتعاشة فنية يعيشها حاليًا، مع نجاح أجدد أغنيات فرقة وسط البلد "ع الوعد"، التي شاركت فيها زوجته الفنانة اللبنانية دياموند بوعبود، ووصوله لمصاف السينما العالمية بمشاركته في فيلم "هيدن سترايك" مع جاكي شان وجون سينا، وتحضيره حاليًأ للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع هند صبري.

هاني عادل البحث عن علا الفنان هانى عادل السينما العالمية هند صبري جاكي شان

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