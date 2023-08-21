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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء سويدان: مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين مساندة من القوة الناعمة للانجازات المصرية

لقاء سويدان
لقاء سويدان

أكدت الفنانة لقاء سويدان، أنها سعيدة بإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ، في مدينة العلمين الجديدة . 

وقالت لقاء سويدان ، في تصريحات مصورة لموقع صدي البلد : فخورة بما وصلت اليه مدينة العلمين الجديدة ، واشكر القائمين عليها وكل من ساهم في انجازها بهذ الشكل . 

وتابعت لقاء سويدان قائلة : أتمنى أن تكون هذه الدورة من مهرجان العلمين إستثنائية ، مثل  المدينة التي سوف تشهد فاعليات الدورة الثانية من المهرجان . 

واستكملت لقاء سويدان حديثها قائلة : أتمنى أن يري الجميع جمال مصر وتحديدا مدينة العلمين من خلال هذا المهرجان ، وقرار إقامة المهرجان هناك جاء لان القوه الناعمة للبد ان تساند اي حدث كبير يحدث في مصر ،وهو ما يتوافق مع وجود مدينه العلمين الجديدة. 

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وكشفت الفنانة لقاء سويدان ، عن تفاصيل العملية التي خضعت لها الفترة الماضية ودخلت على أثرها المستشفى لعدة أيام.

وكتبت لقاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمدلله دائماً العملية اللي عملتها ماكانتش تجميل، الموضوع طويل  في استئصال وأورام بتتحلل.

وأضافت:  امبارح كمان كان في مشكلة في الجلد انتهت بكي ليزر علشان ماتتحولش لورم اما ضرسي اللي وقع لوحده وهو سليم لسه الأسبوع الجاي نشيل الجذر بجراحة صغننة و نبدأ في زراعة واحد جديد أهم حاجة الصحة والحمد لله جدا جدا.

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