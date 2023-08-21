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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين يبحث إنشاء أسواق جملة حضارية بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بالدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بمقر الجهاز، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، حيث تطرق اللقاء لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز لتطوير منظومة الأسواق بالمحافظة.

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وناقش اللقاء إمكانية إنشاء أسواق جمله حضارية داخل محافظة الغربية تشمل وحدات لاستقبال الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن والأسماك واستخدام آليات متطورة للتعبئة والتغليف والعرض والتوزيع لتجار التجزئة وكذا للمواطنين إلى جانب وحدات لحفظ الفواكه والخضر ووحدات لأعاده تدوير المنتجات الزراعية التالفة واستخدامها لإنتاج الطاقة.

جدير بالذكر أن تلك الأسواق سوف تساهم في تحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع حضارية للتسوق وبيع المنتجات الزراعية بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين يتناسب مع أعمال التنمية التي تشهدها كافة المجالات بمحافظة الغربية.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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التغليف التجارة الداخلية أحمد عطا نائب محافظ الغربية إبراهيم عشماوي التجارة الداخلية بوزارة التموين الد الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور أحمد عطا الدول

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