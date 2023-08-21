روسيا تعليقا على تصريحات ألمانيا: لا تلعبوا بالطائرات يا أطفال

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي وصفت قرار هولندا والدنمارك بنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بأنه "يوم جيد"، داعيا الأوروبيين على عدم اللعب بالطائرات، لأن أحد الأيام الجيدة الأخرى قد يكون اليوم الأخير لأوروبا.

وكتب مدفيديف، علي “تليجرام”، “قالت أنالينا بربوك، وزيرة الخارجية الحاصلة على تعليم ثانوي غير مكتمل، عن قرار تزويد الأخوين بانديرا للنازيين الألمان بطائرات إف-16: "هذا يوم جيد لأوكرانيا، وبالتالي يوم جيد لأوروبا. أوه، لا تلعبوا بالطائرات يا أطفال. لأن أحد الأيام الجيدة الأخرى قد يكون اليوم الأخير لأوروبا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من المقرر وصول طائرات إف-16 فور تدريب الطيارين والمهندسين في الجيش الأوكراني على استخدامها.

وقال زيلينسكي على حسابه بمنصة "إكس": "اليوم، اتخذنا خطوة أخرى لتعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا بطائرات إف -16".

وأوضح أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته، بشأن تزويد بلاده بطائرات إف-16 التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا بمجرد أن يكمل الطيارون والمهندسون تدريبهم.