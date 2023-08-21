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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل القمة.. روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن التخلي عن الدولار الأمريكي مؤخرا أصبح اتجاها عالميا موضوعيا على خلفية زيادة عدم الثقة في الآليات المالية الغربية، لذلك يحاول أعضاء مجموعة بريكس وعدد من الدول الأخرى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت الخارجية الروسية، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لرفع موضوع العملة المشتركة المستقبلية لدول مجموعة بريكس في القمة المقبلة، إن “الدول الخمس تولي اهتماما جادا لتطوير التعاون المالي”.

وأضافت: "من بين أولويات الجمعية هو تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد، ومجموعة من احتياطيات النقد الأجنبي المشروط. ومن المفترض أن يناقش جدول أعمال القمة المقبلة القضايا المتعلقة بتكوين أدوات دفع مقاومة للمخاطر الخارجية وزيادة دور العملات الوطنية في المعاملات المتبادلة".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن هذه الموضوعات تتطلب دراسة مفصلة للخبراء، ومن الضروري أيضا مراعاة أن جميع القرارات في الجمعية تتم فقط على أساس مبدأ الإجماع.

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وقالت إن “عملية التخلي عن الدولار الأمريكي مؤخرا أصبحت اتجاها عالميا موضوعيا، وهو ما يفسره عدم الثقة المتزايد في الآليات المالية التي أنشأتها الدول الغربية، ليس فقط أعضاء مجموعة بريكس، ولكن أيضا عدد من الدول الأخرى تسعى جاهدة للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي، تفكر في إيجاد عملات بديلة للعملة الأمريكية".

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