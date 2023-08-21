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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي يكشف سببين لأزمة المهاجرين غير الشرعيين في تونس

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين عن سببين لأزمة المهاجرين غير الشرعيين التي تواجه تونس في الوقت الحالي.

وقال "تاياني" إن السبب الأول لأزمة المهاجرين يعود إلى "قوارب الصيد المزيفة التي تغادر من ليبيا"، حيث تحمل المهاجرين ويقودها تجار البشر لتصل إلى صفاقس في تونس، بحسب تصريحاته مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن السبب الثاني، هو صعوبة تدخل التونسيين بسبب نقص الوسائل، منوها إلى أن هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة، لكنها لا تستطيع وقف التدفق.

وأبلغت تونس الوزير الإيطالي، أنهم يفعلون ما بوسعهم لمنع تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية.

وأكد أن مشكلة الهجرة لا تخص إيطاليا وحدها إنما يتعلق الأمر بالأزمات الموجودة مسبقا لحكومة روما، ولكن أيضا الأزمات الجديدة، حيث لا تزال الدفعة من القارة الأفريقية هائلة بسبب أزمة الغذاء، وهناك أزمات في أفغانستان، وباكستان، والسودان، وساحل العاج، وغينيا، وبوركينا فاسو، واليوم أيضًا في النيجر التي كانت بلدا ملتزما باحتواء الهجرة الجماعية.

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