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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بباخد الفلوس عشان الشهرة.. حكاية متهم في واقعة تزيف العملة

صدى البلد

تفصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، نظر استئناف متهم شاب على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بتزييف العملة.

وكشفت، اوراق القضية، ان المتهم يدعى  محمد.ز – 18 سنة، طالب في معهد حاسبات، وتبين انه أثناء سيره
في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مالٍ مُزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني.

وقال محامي المتهم إن موكله، أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيك توك.

اموال مزورة القاهرة الجديدة فئة 200 جنيه من أجل الشهرة مقاطع الفيديو

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