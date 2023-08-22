بباخد الفلوس عشان الشهرة.. حكاية متهم في واقعة تزيف العملة

تفصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، نظر استئناف متهم شاب على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بتزييف العملة.

وكشفت، اوراق القضية، ان المتهم يدعى محمد.ز – 18 سنة، طالب في معهد حاسبات، وتبين انه أثناء سيره

في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مالٍ مُزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني.

وقال محامي المتهم إن موكله، أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيك توك.