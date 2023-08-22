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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: إضافة 1700 جهاز آذان موحد قبل نهاية العام الحالي

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف أنه  تم توفير (1700) جهاز آذان موحد يتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الحالي 2023م ، بواقع تركيب (100) جهاز أسبوعيًّا، بدءًا من الأحد القادم وذلك في إطار الدور الدعوي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع (الأذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق من خلال اختيار أفضل الأصوات لرفع نداء الحق ، وفي إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى. 

من ناحية أخرى تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الثامن عشر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :


١. أ.د/ مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.
٢. أ.د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.
٣. أ.د.م/ محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.
وذلك يوم الأحد القادم  عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع،  والدعوة عامة ومفتوحة للجميع

 

آذان موحد الأوقاف وزارة الأوقاف الأذان الموحد المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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