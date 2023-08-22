وزير الرياضة يكشف عن أهداف لجنة الزمالك الجديدة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الموجودة فى الوقت الحالي، هدفها الأساسي هو إقامة إنتخابات خلال 45 يوم.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" :" نادي الزمالك كبير، والمستشار مرتضي منصور ومجلس الإدارة هم من أعتذروا وهذا أمر حضاري وبالطبع علينا الأن تطبيق اللوائح، وفى حال عدم وجود مجلس يتم تعيين مدير تنفيذي ومالي وللنشاط الرياضي وهو ما حدث.

وأضاف:" فى أسرع وقت خلال 45 يوم يكون هناك انتخابات من أجل وجود مجلس جديد لمدة 4 سنوات، والهدف الأساسي الأن هو إجراء الإنتخابات وتيسيير الأعمال.