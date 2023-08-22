"تغير في حاسة الشم".. الصحة تكشف أعراض الإصابة بـ متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أعراض متحور كورونا الجديد إيجي فايف، في ضوء القلق الواضح لدى بعض المواطنين في الفترة الراهنة، من إمكانية انتشار الفيروس من جديد داخل جمهورية مصر العربية، خاصة بعد انتشاره بصورة موسعة داخل عدة دول في العالم في الفترة الماضية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت من خلال بيان رسمي لها عن وجود حالتين مصابين بفيروس كورونا، وتحديدًا متحور كورونا الجديد، وجرى اكتشافهم، وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم خلال الفترة الحالية.

الصحة تكشف أعراض متحور كورونا الجديد

وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أعراض الإصابة بـ متحور كورونا الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأعراض الطبيعية مثل تغير في حاسة الشم، وارتفاع في درجات الحرارة، والرشح، وأحيانا الإسهال، وهي نفس الأعراض المعروفة، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يستدعي للقلق في الفترة الحالية.

وشدد على أن اللقاحات متوفرة ومجانية، ومازالت متواجدة في كل مكان من الأماكن التي أعلنت عنها وزارة الصحة، مشددًا على أن الفئات المتأثرة بشكل أكبر، سواء من أصحاب الأمراض أو كبار السن، من الهام جدا الحصول على جرعة معززة من اللقاحات لرفع وتقوية الجهاز المناعي، موضحا أن اللقاحات والتطعيمات مازالت فعالة ضد فيروس كورونا، والمتحور الجديد خصيصا، ولكن يجب أن يتم التغيير في اللقاحات لكي تكون أكثر فاعلية.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن إجمالي المطعمين على مستوى العالم يصل لـ 70% من سكان العالم، موضحا أن معدلات الوفيات انخفضت بشكل كبير في العالم كله بسبب اللقاحات، وذلك وفقا للأرقام، وهو ما يدل على أهمية اللقاحات في مواجهة فيروس كورونا، ومواجهة متحور كورونا الجديد.

وناشد المواطنين بضرورة اتباع أسلوب صحي في الحياة، والذي كانت مصر ملتزمة به في فترة من فترات انتشار فيروس كورونا، ألا أن المصريين بدأوا يتخلون عن هذا الأمر بشكل تدريجي في الأشهر الماضية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ضد متحور كورونا الجديد، عقب قائلا إنه مازالت التوصيات هي أنه لا يوجد ما يدعو لاتخاذ أي تدابير احترازية عن التدابير الفعلية، والتعامل مع متحور كورونا الجديد مثل نفس التعامل مع الإنفلونزا، "اللي يصاب يقعد في البيت لحد ما يخف، وكذلك ارتداء الكمامات بشكل دوري في أي مكان مزدحم، فضلا عن التطهير بشكل دوري سواء كان هناك إصابة أو لا".