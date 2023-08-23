نشرة المرأة والصحة: دراسة تحذر من إصابة مليار شخص بهذا المرض في المستقبل .. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

نبوءة مرعبة.. دراسة تحذر من إصابة مليار شخص بهذا المرض في المستقبل

تنبأت دراسة جديدة بانتشار مرض هشاشة العظام بشكل خطير في العالم بحلول عام 2050 توقع العلماء أنه سيعاني من هذا المرض حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

شاركت عائلة صورة لطفلهم، يبلغ من العمر سبع سنوات، وذلك قبل وفاته بلحظات، بسبب لعبه في مادة بناء.

بفستان انيق .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة نسرين طافش ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

ابنة شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت اسما شريف منير جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بإطلالة لافتة.

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

وزارة الصحة ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما يدفع البعض لمعرفة معلومات من متحور كورونا EG.5.

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

يعتبر مرض السكري من الامراض المزمنة، والتي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم الجلوكوز.

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

يعتقد الكثير من الأشخاص أنه لا يوجد شيء اسمه اكتئاب الصيف وأن ما يعبر عنه بعض المرضى ليس حقيقيا وأنه مجرد شعور بالضيق لأي سبب من أسباب مشاكل الحياة أو الصدمات النفسية.

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “نفكر بعض وناخد بالنا الايام الجاية.. بلاش السلام باليد والاحضان”.