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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب وزير خارجية أمريكا السابق: روسيا لا تحترم سيادة الدول.. وأوكرانيا ترحب بالمباحثات

جويل روبين نائب وزير
جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا السابق

قال جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا السابق، إن الموقف في الأزمة الروسية الأوكرانية يتطلب من روسيا أن تخضع للاتفاقات الاستراتيجية، كما أن الدول التي تدعم أوكرانيا مثل أمريكا ودول الناتو، فإن لديها الكثير من الهواجس والمخاوف، لأن روسيا لا تحترم سيادة الدول.

 

وأضاف "روبين" خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة "القاهرة الإخبارية": "يتم مساعدة أوكرانيا بالأسلحة لأنها تدافع عن أراضيها ولا تهاجم روسيا، وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بسيادة أوكرانيا، والأمم المتحدة تتفق مع هذه الرؤية، ولذلك، فإن روسيا عليها إدراك هذا الأمر ووقف عدواني العسكري على أوكرانيا وتنخرط في الحلول الاستراتيجية".

 

وتابع، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من الصين وغيرها من الدول لوجود بعض المناقشات، وأوكرانيا ترحب بتلك المباحثات التي ستنهي العدوان الروسي على أراضيها، مشددًا على أن هذه الدبلوماسية لا بد أن تكون عادلة وتأمر روسيا بالتوقف عن غزوها لأوكرانيا. 
 

نائب وزير خارجية أمريكا السابق الأزمة الروسية الأوكرانية جويل روبين روسيا الإعلامية إيمان الحويزي

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