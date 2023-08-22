سيدة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من نصف وزنها بدون عمليات أو رجيم.. التفاصيل

أثارت أمرأة الكثير من الجدل بفقدانها لأكثر من نصف وزنها واتخاذها لقرار بتغير حياتها بالتخلص من نصف وزن جسمها، وتحقيقها لنتائج مذهلة.

وفقا لموقع اكسبريس تعد جينيفر براون، والتي تبلغ من العمر 41 عامًا، ووالتي حاولت التخلص من الوزن الزائد بعد تشخيص إصابتها بسكري الحمل، لتدرك أنها بحاجة إلى إجراء تغيير جذري.

ومع ذلك، فقد ثبت أن التحرر من وجبات غداء ماكدونالدز المعتادة ووجبات العشاء اللذيذة المكونة من ثلاثة أطباق يمثل تحديًا. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن كشف الفحص الطبي عن ارتفاع مستويات السكر في الدم حتى وجدت أخيرًا الدافع الذي تحتاجه.



قد أخذت جنيفر الأمور على عاتقها، وبدأت في الاحتفاظ بمذكرات طعام وأجرت تغييرات كبيرة على نظامها الغذائي. لقد قاطعت المشروبات الغازية ، مما أدى إلى خسارة مذهلة في الوزن لكنها لم تتوقف عند هذا الحد.





ومع ذلك، أكدت جينيفر أن صحتها ورفاهيتها أهم بكثير من مظهرها وينبع تصميم جينيفر على تغيير حياتها من قلقها بشأن قدرتها على رعاية ابنها مادوكس، البالغ من العمر تسع سنوات، وابنة زوجها كاميرون، البالغة من العمر 21 عامًا، بعد تشخيص إصابتها بارتفاع مستويات السكر في الدم في عام 2019. وتعرض زوجها جيف، 46 عامًا،لأزمة قلبية في سن 41 عامًا، الأمر الذي حفز جينيفر على إجراء تغييرات إيجابية.