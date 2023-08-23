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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقوس خطر.. محمد مصيلحي يكشف رقم عجز ميزانية الاتحاد السكندري

صدى البلد

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ميزانية النادي لديها عجز، قدره 180 مليون جنيه.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات عبر برنامج الماتش مع هاني حتحوت على “صدى البلد”: “ما يحدث في الرياضة المصرية ناقوس خطر على الأندية الجماهيرية، ميزانية نادي الاتحاد لديها عجز ما يقرب بـ 180 مليون جنيه”.

وتابع: "طلبت وهفضل أطلب دعم.. أعضاء مجلس الإدارة بيدفعوا من جيبهم لعمل إنشاءات داخل النادي، وحصلنا على موافقة الدولة على إنشاء المحلات الموجودة على سور النادي وهو ما سيزيد من مداخيل الموارد المادية للنادي”.

واختتم: “الجميع تابع ما حدث مع الإسماعيلي الموسم الماضي ولا أتخيل الدوري بدون الدراويش الموسم القادم، الجميع لا يعلم الكواليس وما أدفعه لنادي الاتحاد ليس تبرعات ولا يتم تسجيله في ميزانية النادي”.

الاتحاد السكندري الاتحاد محمد مصيلحي مصيلحي هاني حتحوت

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