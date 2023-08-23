متحور كورونا صداع في رأس "النواب"| فعالية اللقاح المصري أمام EG-5.2.. والحمى والتكسير أبرز أعراضه

نواب البرلمان عن EG-5.2 متحور كورونا الجديد:

4 أعراض تؤكد الإصابة بمتحور كورونا EG-5.2

مصر أصبحت فى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا

البرلمان أعطى الضوء الأخضر للحكومة للتصرف

استخدم عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أدواتهم البرلمانية؛ من أجل معرفة خطة وزارة الصحة بشأن ظهور متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون EG-5.2”، وهل هناك مخزون كافٍ من اللقاحات لمواجهته؟، وهل المتحور الجديد يستجيب للقاح المصري الموجود أم لا؟، وحال استجابته للمتحور هل هناك كمية تكفي لجميع المواطنين؟.

فى البداية، قال محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أعرض EG-5.2 متحور كورونا الجديد تنقسم إلى قسمين جزء تنفسي وجزء آخر يشابه أعراض الإنفلونزا تكسير عظام وغيرها.

مصر أصبحت فى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا

وعن سؤال النائب عن هل تلجأ الحكومة هل زيادة الإصابات بالمتحور كورونا لحظر التجوال والغلق، أكد العماري لـ"صدى البلد"، أن مصر أصبحت فى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، وليس EG-5.2 متحور كورونا الجديد الوحيد الذى ظهر، بل ظهرت متحورات أخرى خلال الفترة السابقة، ولم تلجأ الحكومة لقرار الغلق، وأعتقد أن الحكومة لن تلجأ لهذا القرار.

وأكمل النائب حديثه أن البرلمان أعطى الضوء الأخضر للحكومة للتصرف فى مثل هذه الأزمات من خلال تشريع قام البرلمان بالموافقة النهائية عليه وهو مكافحة الأوبئة والذى يتيح للحكومة لأخذ إجراء الغلق أو حظر التجول فى حالة وجود خطر على المواطنين.

ومن جهتها، قالت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه بعد ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون EG-5.2. ينبغي على جميع المواطنين ارتداء الكمامة واستخدام الكحول واتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لمتحور كورونا الجديد.

أعراض EG-5.2 متحور كورونا الجديد

وأكدت “عبد الحميد” لـ"صدى البلد"، أن EG-5.2 متحور كورونا الجديد يصيب الجهاز التنفسي للشخص مما يؤدى الى التهاب رئوي، لافتة الى أن اعرض الالتهاب الرئوي هي الحمى والكحة والسعال والغثيان، ومن يشعر بهذه الأعراض؛ عليه التوجه فورا للمستشفى لعمل مسحة للتأكد من إصابته بمتحور كورونا الجديد من عدمه.

ومن جهتها، أعلنت إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها سؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه لوزير الصحة بشأن خطة الوزارة تجاه ظهور المتحور لفيروس كورونا الجديد أوميكرون EG-5.2.

مخزون لقاحات كورونا لمتحور EG-5.2

وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن سبب تقديم السؤال البرلماني هو مطالبة وزارة الصحة بتوضيح خطتها حول كيفية التعامل مع EG-5.2 متحور كورونا الجديد، وهل يوجد بحقيبة وزارة الصحة خطة استباقية للتصدي لهذا المتحور وهل هناك مخزون كافٍ من اللقاحات لمواجهة المتحور وهل المتحور الجديد يستجيب للقاح المصري الموجود أم لا وحال استجابته للمتحور هل هناك كمية تكفى لجميع المواطنين.

أعراض المتحور كورونا الجديد EG-5.2

وتساءلت عضو مجلس النواب، أيضا عن توفر البرتوكول الخاص بـEG-5.2 متحور كورونا الجديد وتوزيعه على مديريات الصحة فى جميع المحافظات وهل هناك مخزون إستراتيجي كاف من الأدوية الخاصة بهذا المتحور، وما هي الأعراض الخاصة بالمتحور والفرق بينها وبين الإنفلونزا العادية.

هل الأطفال معرضون للإصابة بالمتحور كورونا EG-5.2

وتابعت النائبة حديثها، أنه يجب على وزارة الصحة أيضا توضيح الفئات العمرية المعرضة للإصابة وبالأخص “الأطفال" معرضون للإصابة بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد، وما خطة الوزارة للتعامل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من المتحور الجديد؟ وهل تم تفعيل المجلس الصحي الإقليمي الخاص بربط المستشفيات بالإسعاف وتفعيل الخط الساخن الخاص؟

وطالبت النائبة أيضا الحكومة بإطلاق حملات توعية للمواطنين لتذكيرهم بالإجراءات الاحترازية من استخدام الكحول وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات للتصدي لـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الصحة أعلنت بشكل رسمي، اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.