مستقبل وطن: حجم الإنجازات الذي تم بعهد الرئيس السيسي كبير

أكد النائب، أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم. أنه قبل ثورة 30 يونيو، كان يوجد جماعة إرهابية متطرفة، مما أدى لضعف مؤسسات الدولة، ووجود عشوائيات كانت موجوددة بالدولة المصرية.

وقال أحمد عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه بعد تولي الرئيس السيسي المسئولية، كان هناك حجم إنجازات كبير، وتحقيق تنمية شاملة في الدولة، وعوجدة مصر لوضعها الطبيعي على المستوى الدولي.

لدعم مسيرة التنمية

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أنه سندعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، لدعم مسيرة التنمية.