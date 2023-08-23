عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس نقل النواب يعلن تأييده لبيان مستقبل وطن بشأن ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

أعلن النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن،  عن تأييده لبيان حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب علاء عابد  في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمية الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا ، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات. 

 

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، التي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبيت اركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنية واحداث نهضة تنموية كبري من خلال اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي. 

علاء عابد مجلس النواب البرلمان العربي لجنة النقل عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الثانوية الفنية

لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع.. عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر.. سر بكاء هيا الشعيبي بسبب حملها الخامس

ننشر تفاصيل مشروع التقويم من أجل التعلم قبل إطلاقه بالعام الدراسي الجديد

روشتة الحماية من الكيانات الوهمية| نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها؟

رئيس حزب الوفد يكشف موعد طرح برنامجه في الانتخابات الرئاسية القادمة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ