3220 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضي الاولي بالرعاية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم جمعية الأورمان احدي كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في اجراء عدد 3220 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماماً لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الفيوم علي مدار السنوات السابقة، وبالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

واكدت الاستاذه حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الاهلية لدعم اهالينا بكل قري ونجوع محافظة الفيوم، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدوله المصرية في دعم غير القادرين .

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذي جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأضاف "شعبان" أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

مشيرا إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

وذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء ٥٧ ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.