نائب رئيس جمعية الأورمان: الشعب المصري يزيد التبرعات في أوقات الأزمات

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الشعب المصري عظيم، ولديه معادلة غريبة في العمل الأهلي، حيث تزداد التبرعات في أوقات الأزمات، حتى الأزمات الاقتصادية التي تتأثر بها كل الطبقات.



وأضاف خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الاقتصادية الحالية تعاني منها كل الطبقات، ولكن التبرعات زادت، وفي رمضان والأضاحي.

المشروعات متناهية الصغر

ولفت إلى أن أهم شيء لدى الجمعية ليس نشاط التبرع بالكراتين والبطاطين، لكن الاستدامة في تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر هشاشة، حتى الدعم الغذائي يقدم للأسر غير القادرة على العمل والكسب، والأطفال والمسنين، بينما نستهدف عشرات آلاف المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر.