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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون مشترك بين كلية العلوم بجامعة المنصورة والجمعية العربية للفيزياء

صدى البلد

تنظم كلية العلوم جامعة المنصورة  بالتعاون مع الجمعية العربية للفيزياء (المدرسة الصيفية للفيزياء المتقدمة) وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 26 أغسطس حتى الخميس31  أغسطس 2023 بقاعة  الدكتور أحمد أمين حمزة.


وتسعى كلية العلوم جامعة المنصورة فى تحقيق رسالتها و رؤيتها فى أن تصبح من أهم المراكز البحثية و التعليمة ليس فقط على المستوى المحلى و لكن فى إطار فضائها العربي والافريقي وذلك بإعتماد خريطة طريق واضحة الأهداف ومن هذا المنطلق تم إقتراح برتوكول تعاون بين كلية العلوم والجمعية العربية للفيزياء فى استضافة ورعاية المدرسة الصيفية الأولى فى الفيزياء المتقدمة لطلاب مرحلة البكالوريوس و شباب الباحثين فى الفترة من 26/8/2023 إلى 31/8/2023.

 

وقررت كلية العلوم جامعة المنصورة أن تستضيف وترعى عدد 65 طالبا ( من العرب – المصريين – وطلاب جامعة المنصورة ) لحضور المدرسة الصيفية بفاعلياتها و أنشتطها المختلفة من محاضرات تعليمية وسيمينارت بحثية وورش عمل علمية لإكساب الطلاب المهارات البحثية المتقدمة وتبادل الأفكار والرؤى واثراء روح التعاون بينهم . ولضمان حسن وكمال الأداء تم التنسيق ودعوة عدد من المحاضرين العرب والمصريين المشهود لهم بالكفاءة التعليمية والبحثية للمشاركة فى كامل فاعليات المدرسة.


والجدير بالذكر بأن الجمعية العربية للفيزياء(Arab Physical Society) هي منظمة علمية غير ربحية تم تسجيلها رسمياً في فرنسا في  يونيو 2021، على غرار الجمعية الأوروبية للفيزياء والجمعية الفيزيائية الأمريكية. ومن أهم الأهدافها الرئيسية للجمعية العربية للفيزياء هو تعزيز البحث العلمي في مجال الفيزياء في الدول العربية ، ومن ثم تلعب الجمعية دوراً هاماً في تعزيز التواصل والتعاون بين العلماء المتميزين والطلبة العرب في جميع مجالات الفيزياء والتقنيات الحديثة ذات الصلة.

 

وذلك برعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة  الدكتور  أسامة العيان عميد الكلية ؛  الدكتور  عادل صادق رئيس قسم الفيزياء وإشراف  الدكتور  شعبان خليل - رئيس الجمعية العربية للفيزياء  ومقرر الندوة  الدكتور محسن زهران - أستاذ الفيزياء النظرية بقسم الفيزياء.

الجمعية العربية برتوكول تعاون بكالوريوس كلية العلوم جامعة طلاب جامعة المنصورة المدرسة الصيفية التعليم والبحث العلمى البحث العلمي

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