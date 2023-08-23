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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولتيكيو: بريجوجين أخطأ بتفكيره أنه سيبقى على قيد الحياة بعد التمرد على روسيا

صدى البلد

أفادت صحيفة "بوليتيكو" ،اليوم الأربعاء، عن مصادر غربية قولها بأن قائد "فاجنر" يفجيني بريجوجين أخطأ بتفكيره أنه سيظل حيا بعد التمرد الذي شنه في شهر يونيو الماضي.

كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أميركية بأنه لا يمكن تأكيد صحة التقارير عن أن قائد فاغنر كان في الطائرة المتحطمة

ونفت مجموعة فاجنر الروسية الخاصة مقتل زعيمها يفجيني بريجوجين.

وأعلنت مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، اليوم الأربعاء، عن وجود قائد مجموعة المرتزقة الروسية يفجيني بريجوجين على متن طائرة أخرى تحلق فوق العاصمة وفي طريقها نحو المطار.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، منذ قليل، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين.

ومن جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت  شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

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