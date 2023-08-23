الكشف عن موعد إعلان قائمة الدول الجديدة المنضمة إلى مجموعة بريكس

قال سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس”، أنيل سوكلال، اليوم الأربعاء، إن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، سيعلن يوم الخميس 24 أغسطس قائمة الدول التي سيتم قبولها في مجموعة بريكس.

وشدد سوكلال، على أن توسيع مجموعة البريكس يجب أن يتم على أساس مواقف مدروسة بعناية. تمت مناقشة هذه القضية من قبل قادة المنظمة.

وقال:” غدا صباحا سيعقدون اجتماعا آخر لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الدول ، وبعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي صباح الغد ، حيث سيعلن الرئيس رامافوزا رسميا قائمة الدول التي وافق عليها جميع أعضاء بريكس".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المدير المالي لبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، ليزلي ماسدورب، إنه على الرغم من خطط زيادة التمويل بعملات الدول الأعضاء إلى 30%، إلا أن الدولار الأمريكي يظل العملة "المبرمجة" في الحمض النووي للبنك.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال ماسدورب: "معظم تمويل البنك، حوالي 70٪، سيظل مقومًا بالدولار الأمريكي.. رأس مال البنك مقوم بـ الدولار الأمريكي.. عملة التقارير لدينا هي الدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن الدولار مبرمج في الحمض النووي للبنك”.

وأكد ماسدورب أن بنك التنمية الجديد يعتزم زيادة حصة البنك من التمويل بالعملة المحلية إلى 30%، حيث إن هذا الرقم الآن أقل من 20%، وفقًا لـ”بلومبرج”.